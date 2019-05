La HAPA convient avec les mÃ©dia audiovisuels des conditions de couverture de la campagne Ã©lectorale

HAPA - Le Conseil de la HAPA s’est d’abord réuni avec les Directeurs Généraux des média publics à savoir la Télévision de Mauritanie, Radio Mauritanie et l’Agence Mauritanienne d’Information (Ami).



Le Conseil a rappelé à ces responsables, accompagnés de leurs directeurs centraux, que les candidats à l’élection présidentielle du 22 juin 2019, ont droit d’une part, à une égale couverture médiatique de leurs activités. Une égalité qui doit se traduire dans des conditions d’équité, d’impartialité, et d’équilibre, caractérisé par les principes du pluralisme et de la diffusion d’une information honnête et fidèle.



Les responsables des média publics se sont engagés, chacun en ce qui le concerne, de mettre en œuvre ces directives.



D’autre part, concernant les tranches gratuites, le Conseil de la HAPA et les Directeurs des média publics ont convenu d’un temps d’antenne strictement égal pour tous les candidats au niveau de la télévision et de la radio et du même espace dans les quotidiens Chaab et Horizons.



Le Conseil de la HAPA s’est ensuite réuni le pôle des média audiovisuels privés (télévisions et radios) qui se sont également engagés à respecter les principes d’impartialité, de pluralisme et de garantir un égal accès à tous les candidats à la présidentielle. Le Conseil a engagé ces média à mettre en place la même grille des tarifs pour l’ensemble des candidats.



Enfin le Conseil a exhorté les média audiovisuels privés à œuvrer pour le renforcement d’un esprit qui sert la cohésion et la concorde nationales.













