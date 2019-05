Ã‰mirats arabes unis: une carte de rÃ©sidence permanente pour les investisseurs

RFI - Les Émirats arabes unis annoncent la mise en place d'une carte de résidence permanente destinée aux investisseurs ou à des professionnels aux compétences « exceptionnelles » selon les autorités de cette monarchie pétrolière du Golfe.



Comme d'autres pays de la région, les Émirats arabes unis accueillent une gigantesque population de travailleurs immigrés, ils représentent environ 90% de la population des Émirats. Une « Gold Card », une « carte en or ». C'est le nom que les Émirats arabes unis ont donné à ce nouveau statut de résidence.



Selon les dirigeants de la fédération, plus de 6 000 personnes ont déjà bénéficié de la « Gold Card » injectant 24 milliards d'euros dans l'économie du pays.



Les Émirats arabes unis réservent ce statut à des investisseurs ou à des professionnels de la médecine, de l'ingénierie, des sciences ou des arts possédant « des compétences exceptionnelles ».



L'enjeu est donc celui de l'attractivité pour cette fédération de sept émirats - parmi lesquels Dubaï et Abou Dhabi devenue la deuxième économie du monde arabe.



La fameuse « carte en or » n'est pas destinée à l’immense majorité de la main-d’œuvre étrangère des Émirats arabes unis. Dans ce pays comme chez ses voisins du Golfe travaillent des millions d'Indiens, de Philippins, de Pakistanais et de ressortissants d’autres pays asiatiques.



Les monarchies pétrolières sont régulièrement critiquées pour le statut contraignant et pour les conditions de travail imposées à ces immigrés.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité