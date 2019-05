NBM : Abdelbaghi cÃ¨de les commandes au directeur commercial

Mauriweb - Troisième banque à capitaux mauritaniens à s’essouffler en si peu de temps après la Bacim-Bank, la Banque Islamique, la Nouvelle Banque de Mauritanie change de pilote avec la désignation de son directeur commercial pour suppléer au DG et l’un de ses principaux actionnaires, Abdel Baghi Ould Ahmed Bouha.



Contraint de lâcher les commandes, Abdel Baghi Ould Ahmed Bouha, et attaqué sur l’expansion jugée démesurée de l’institution, n’en a pas moins entériné la nomination de son successeur.



Mais contrairement à ce que nous avancions dans notre précédent article, Mohamed Limam Ould Benne est bien resté actionnaire de la NBM.



Malgré sa situation difficile, la NBM, naviguera encore de ses propres ailes sans l’interventionnisme de la BCM. Si la situation continuera d’empirer, elle fera cependant appel au tribunal du commerce, comme imposé récemment par les institutions de Bretton Woods.



Crée en 2014, la NBM, rappe-t-on, avait entamé ses déboires structurels avec le retrait de ses actions du président actuel du patronat, Zein El Abidine, qui a lancé sa propre banque BMI.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité