Birame Dah Abeid appelle Ã  une campagne Ã©lectorale solidaire entre les opposants

L'Authentique - « Mes amis, Samba Thiam, Ibrahima Moctar Sarr, Kane Hamidou Baba, ma victoire est votre victoire, mon énergie et mon apport sont pour moi et pour vous », a déclaré Birame Dah Abeid, député et candidat à la présidentielle de 2019.



Dans cet appel où il a associé également les autres candidats, Sidi Mohamed Ould Boubacar et Mohamed Ould Maouloud, mais aussi les partis Tawassoul, Hatem, Mostaqbal, Ould Abeidi a tenu un discours rassembleur où il a invité les forces de l’opposition à éviter toute dislocation qui ne pourrait profiter qu’au candidat du pouvoir.



C’était en marge de la cérémonie de présentation du livre « Message de Birame Dah Abeid à son peuple : ma vie, ta liberté », organisée lundi 20 mai 2019 à Nouakchott.



Dans le discours qu’il a prononcé après la présentation de l’ouvrage par un panel composé de Abdessalam Ould Horma, président du parti Sawab qui soutient sa candidature, Oumar Ould Yali, ancien ministre, Cheikh Tijane Dia, journaliste directeur de publication « Le Rénovateur » et Saadani Ould Khtour, député à l’Assemblée Nationale, Birame Dah Abeid a rendu un hommage appuyé aux militants et sympathisants de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) qu’il préside.



« J’ai résisté parce qu’il y avait derrière moi des hommes et des femmes qui ont résisté avec moi, contre les emprisonnements abusifs, contre les tortures, la diabolisation et les exactions qui ont parsemé notre long combat » a-t-il déclaré en guise d’hommage à ces compagnons. Il a tenu à inviter tous ceux qui avaient quitté le mouvement IRA pour une raison ou une autre, à revenir pour relever les nombreux défis qui se posent encore.



« Ma victoire contre le système et contre mes ennemis est aujourd’hui évidente. En acceptant de recevoir ma candidature à la Magistrature Suprême, le Conseil Constitutionnel, qui est la plus haute juridiction du pays, m’en donne la plus grande preuve » a-t-il souligné.



Il a aussi rendu hommage à Me Fatimetou MBaye, à Boubacar Ould Messaoud, président de SOS Esclaves, à Amnesty International, au FIDH, à Freedom House, l’UNPO, le Haut-commissariat des Nations Unis pour les droits de l’Homme, à certains gouvernements du monde, qui l’ont toujours soutenu dan son combat.



Il a invité par la suite les Mauritaniens à prendre conscience du contexte de l’élection présidentielle de 2019 pour assurer la rupture définitive avec le passé en prenant conscience de la nécessité du changement.



Cheikh Aïdara









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité