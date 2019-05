Mauritanie : arrestation de migrants clandestins Ã  Nouadhibou (nord)

Apanews - Neuf migrants clandestins issus de pays d’Afrique subsaharienne ont été interpellés par les garde-côtes mauritaniens dans la nuit de lundi au mardi au large de Nouadhibou, a-t-on appris de sources sécuritaires dans cette ville.



Les migrants qui comprennent également des femmes ont été appréhendés alors qu’ils s’apprêtaient à se rendre aux Iles Canaries espagnoles à bord d’une embarcation, a précisé cette source.



Leur matériel, notamment la pirogue et ses accessoires (moteur, carburant etc..), a été également saisi. Les personnes arrêtées ont subi des examens médicaux en perspective de leur refoulement vers leurs pays d’origine.



Ces derniers n’ont pas été spécifiés.



MM/dd/APA









