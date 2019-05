[PhotoReportage] Ould Maouloud rencontre une forte dÃ©lÃ©gation de lâ€™Union EuropÃ©enne

Candidat Mohamed Ould Maouloud - Une forte délégation composée des représentants des principaux pays européens et Union Européenne a rendu visite en début d'après-midi du 22 mai 2019 au Candidat de la Coalition des Forces du Changement Démocratique, M. Mohamed Ould Maouloud.



L'objet de la visite était pour les européens, de se renseigner sur la vision du candidat sur cette élection et les principaux axes du programme qu'il mettra en œuvre s’il est élu Président de la République.



Après les avoir remercié de leur intérêt pour sa candidature et pour notre pays, Mohamed Ould Maouloud a dressé un tableau complet de la crise qui affecte le pays, et un aperçu des risques graves qui pèsent sur le pays, si le régime actuel persiste dans sa volonté d'imposer le candidat du système, le General Ghazouani à travers une élection unilatéralement contrôlée, frauduleuse et dont les résultats seraient trafiqués.



Tout indique que ce régime poursuit cette attitude en refusant même d'appliquer les accords conclus avec les partis de l'opposition démocratique.



Chaque membre de la délégation a pris la parole, après l'intervention détaillée du candidat, pour louer le sens des responsabilités du candidat et son esprit d'ouverture pour trouver des solutions de compromis acceptables en vue d'avoir des élections dignes de ce nom.



Ils ont tous loué les explications et les réponses que le candidat a donné à leurs nombreuses questions. Ils exhortent toutes les parties à poursuivre dans la voie du dialogue, en particulier pour trouver une solution à la question de la composition de la CENI.



Ils ont annoncé l'envoi d'une mission chargée de faire un rapport sur le déroulement du scrutin. Ils ont réaffirmé leur intention de suivre de près le processus électoral et insisté sur l'importance de ce scrutin.



Le Candidat les a remercié pour cet intérêt et leur a réitéré sa volonté de renforcer la coopération avec l'Union européenne dans un esprit d'indépendance et d'ouverture, une fois qu'il sera élu Président de la République.



