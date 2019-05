Christophe Castaner, ministre franÃ§ais de l'intÃ©rieur :

Léral - En visite au Sénégal depuis lundi dernier, le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais, avant d'être reçu en audience par le Président Macky Sall.



Christophe Castaner a poursuivi son programme mardi par une remise de matériel roulant à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp). Il en a profité pour faire le point sur les défis sécuritaires qui entrent dans le cadre de la coopération entre les deux pays, comme la lutte contre le terrorisme. A l'en croire, même si le terrorisme n'est pas menaçant, il est présent au Sénégal.



La lutte contre le terrorisme a été l'un des points saillants des échanges entre le ministre sénégalais de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et son homologue français.



Selon Christophe Castaner, cette question nécessite une vigilance de la part des Etats. "Car même si le terrorisme n'est pas menaçant ici au Sénégal, il est présent. Et il est particulièrement présent au niveau régional. Par conséquent, il nous faut être vigilants en mobilisant acteurs et partenaires. C'est ce que la France souhaite faire aux côtés du Sénégal, et c'est ce que le Sénégal fait aussi aux côtés de la France", affirme M. Castaner.



S'agissant des échanges avec son homologue sénégalais, le patron de la Place Beauvau souligne qu'ils ont été fructueux. "J'ai beaucoup appris de ce qui se passe ici en matière de sécurité. Au cours de ces deux jours, nous avons abordé l'ensemble des sujets qui nous concernent au quotidien en matière de sécurité. Nous avons abordé aussi des sujets de lutte contre la criminalité, mais aussi de lutte contre le trafic d'êtres humains. Sur ce point, la coopération est forte entre nos deux pays, nos intérêts sont communs. Et au delà même de nos intérêts communs, c'est la lutte contre la misère humaine et la lutte au nom de l'humanité que nous représentons", renseigne le ministre français de l'Intérieur.



S'agissant de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, indique-t-il, "j'ai eu avec les ambassadeurs européens, la présentation de l'engagement de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Et nous avons pris la décision de soutenir l'évolution de ce programme, qui s'appuie sur le savoir-faire de la gendarmerie sénégalaise et sur le volontarisme. Nous avons aussi travaillé sur des questions de migration. Le Sénégal est un pays très riche de son potentiel migratoire, riche des échanges avec la France, riche d'être un pays d'accueil et un pays de transit. Ces derniers mois, nous avons constaté que les choses évoluent. Là aussi, nous avons décidé d'améliorer des modalités d'échanges et de lutte contre les trafics".



L'As









