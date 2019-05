Pose de la 1Ã¨re pierre du Centre de Formation interactive en matiÃ¨re de pÃ©trole et de gaz

AMI - Le secrétaire général du ministère du pétrole, de l’énergie et des mines, M. Tall Ousmane, a supervisé mercredi en fin de journée, la pose de la 1ère pierre du Centre de Formation interactive dans le domaine des techniques du pétrole et du gaz.



Ce Centre vise permettre aux étudiants et stagiaires mauritaniens de suivre une formation en matière de pétrole et de gaz mais aussi d’offrir des opportunités de formation à long terme pour améliorer le niveau des cadres du ministère. Le projet est financé par les deux sociétés Kosmos et BP pour un montant de 5 millions de dollars.



L’édifice est conçu sous la forme d’un demi- cercle de 18,6 mètres de diamètre couvre une superficie de 560 mètres carrés et comporte des salles de classe, d’accueil, de réunions, et d’enseignement à distance ainsi que des zones de détente. La durée de la réalisation de ce projet est de six mois.



A cette occasion, M. Mike Andersen, vice- président de Kosmos Energy a souligné que son entreprise est venue en Mauritanie pour un partenariat de long terme et qu’elle va investir dans les expertises nationales dans le domaine du pétrole et du gaz.



Depuis notre arrivée en Mauritanie poursuit-il, nous avons été impressionnés par le professionnalisme et la capacité technique de la SMHPM et nous avons particulièrement apprécié l’approche constructive de SE le ministre du pétrole, de l’énergie et des mines, M. Mohamed Ould Abdel Vettah et son équipe pour encourager l’engagement des investisseurs internationaux tels que Kosmos Energy et British Petrolum (BP).



C’est grâce à cet esprit de collaboration, ajoute –t- il, que nous avons pu aboutir à une décision d’investissement finale pour le projet de Grand Tortue/Ahmeyim, une décision qui n’aurait pas été possible sans le travail acharné de la société pétrolière nationale, du ministère, du gouvernement et de notre partenaire BP, qui ont tous travaillé ensemble pour créer les bonnes conditions pour la mise en route du projet qui reflète, encore une fois, notre engagement conjoint envers la Mauritanie.



En effet, dit-il, il est crucial pour nous d’aligner nos activités avec les priorités du pays sur le plan du développement. Le secteur pétrolier et gazier est en pleine croissance et le Centre de formation interactif contribuera à faire en sorte que les mauritaniens puissent être au cœur de ce développement et d’en tirer profit.



Le moment est propice pour les sociétés internationales d’investir dans le futur de la Mauritanie et Kosmos est déterminée à montrer la voie.



Quant à Mme Emma Delaney, présidente régionale de BP, elle a souligné l’importance du partenariat entre l’Etat mauritanien et la société BP relevant que le Centre va stimuler l’offre en matière de formation pour les mauritaniens, affirmant qu'il est le fruit de deux ans de coordination et de travail assidu et permettra de préparer les cadres nationaux dans les secteurs de l’industrie pétrolière et gazière.













