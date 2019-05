L'opposition mauritanienne demande le limogeage de certains ministres

Essahraa - La campagne électorale du candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 Mohamed Ould Maouloud, a demandé, dans un communiqué, le limogeage de certains des ministres dont les noms ont été cités dans le staff de campagne d'un candidat adverse, en l’occurrence Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani.



La campagne de Ould Maouloud a vivement dénoncé ce qu'elle a appelé l’implication du sommet du pouvoir et de membres du gouvernement ainsi que de hauts fonctionnaires à une campagne anticipée.



Nommer des ministres en fonction dans la campagne de Ould Ghazouani illustre le manque d'indépendance du gouvernement et met à nu les assurances du régime à ne pas impliquer l'Etat dans le processus électoral, dit le communiqué précité.



Des ministres ont été nommés récemment à la tête de différentes commissions du directoire de campagne de Ould Ghazoauni, rappelle-t-on.



