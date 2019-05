PrÃ©sidentielle 2019 : APP sâ€™oriente vers Ould Ghazwani

Tawary - Le comité directoire du parti Alliance populaire progressiste (APP) est finalement parvenu à s’entendre sur une position définitive à propos de l’élection présidentielle du 22 juin prochain, nous informe une source proche du parti.



C’est après d’interminables et tumultueuses réunions que les membres du directoire du parti se sont entendus pour soutenir le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazwani, précise notre source. C’est dans les prochaines heures que le parti que préside, Monsieur Messaoud Ould Boulkheir va annoncer officiellement sa position à travers une déclaration, dit-on.



Nous rappelons que Messaoud Ould Boulkheir avait participé trois fois successives à la course présidentielle (2003, 2007 et 2009) avant qu’il ne soit touché par la limite d’âge fixée que la constitution à 72 ans.



Il est devenu successivement président de l’Assemblée nationale puis président du Conseil économique et social. Il est élu député liste nationale lors des dernières consultations électorales.









