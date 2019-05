Maghreb : PrÃ¨s de 100 millions dâ€™habitants en 2018

L'initiative International - La population du Maghreb est estimée à près de 100 millions d’habitants, soit environ 1,3% de la population mondiale et 7,8% de celle de l’Afrique, selon une étude publiée dans le 52ème numéro des Cahiers du plan. Les Maghrébins seront 131,9 millions en 2050.



Cette population est essentiellement concentrée en Algérie et au Maroc, avec respectivement 42,1% et 35,3%, la Tunisie vient loin derrière avec 11,7%, suivie de la Libye (6,5%) et de la Mauritanie (4,5%), indique l’étude intitulée « Démographique maghrébine: Situation et perspective ».



Les taux moyen d’accroissement démographique du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de l’Algérie, estimés respectivement à 1,06%, 1,10%, 1,4 % et 1,7 % pour l’année 2018, dénotent un alignement rapide du comportement reproductif des populations de ces pays sur celui des pays occidentaux et asiatiques plus développés, souligne la publication du HCP.



La Mauritanie affiche, de son côté, un taux de 2,8% en raison d’une fécondité encore assez élevée et de l’inertie démographique inscrite dans sa pyramide des âges.



Ces rythmes de l’évolution démographique, qui expriment une maîtrise relative de la croissance des populations dans les trois pays du Maghreb central, n’excluent pas la persistance d’une pression démographique, souligne la même source, notant que même avec un taux d’accroissement annuel moins fort de 1,06 %, le Maroc connaîtra annuellement la naissance d’une ville moyenne de plus de 300.000 habitants.



« Autrement dit, dans les années à venir, le Maghreb sera plus peuplé, et les besoins actuels, toutes choses égales par ailleurs en termes d’éducation, de santé, d’emploi, de logement, d’énergie, d’eau, d’infrastructures physiques et sociales, continueront à peser plus lourdement », relève l’étude qui analyse la dynamique démographique des pays du Maghreb et les divers changements l’ayant affectée de 1980 à 2018 ainsi que leur impact sur les situations économiques et sociales.



L’étude met également en exergue les effets de la transition démographique au Maghreb avec son corollaire la tendance à la baisse des effectifs de la population.



Auteur : Hassan Manyani













