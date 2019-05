PrÃ©sidentielles Mauritanie : vers un front uni Ould Abeid-KHB-Ould Maouloud

Kassataya - La main tendue cette semaine du candidat abolitionniste Ould Abeid à KHB et à Ould Maouloud pour une plateforme commune pour changer le système, est à juste titre saluée par les observateurs qui la considère comme bénéfique à l’opposition dans un contexte d’élections non consensuelles et non transparentes.



C’est un rassemblement de forces démocratiques capables d’inquiéter le candidat désigné de Ould Aziz en cas de deuxième tour voire en cas d’échec pour une recomposition de l’opposition. Figure importante de l’opposition mauritanienne le candidat Ould Abeid revient aux sources après avoir ainsi flirté avec les ultra nationalistes arabes du parti Sawab, étiquette sous laquelle il a gagné son siège au parlement.



L’essentiel c’est que le combattant de la liberté appelle la coalition « Vivre ensemble » et « Changeons d’Ere » à un pacte pour lutter contre l’Etat raciste instauré depuis 1960.



Cette plateforme progressiste qu’il appelle de tous ces vœux a en effet surpris les observateurs. C’est une main tendue pour réaliser entre autre son rêve de convergence des luttes des opposants en Mauritanie pour changer le système.



La coalition « Vivre ensemble » aura au moins servi à amorcer cette prise de conscience que c’est ensemble que les leaders de l’opposition sont forts car les mauritaniens aspirent au changement depuis très longtemps dans un pays gouverné par les militaires sous le vernis démocratique.



C’est le premier enseignement de cette précampagne qui a montré leur capacité de mobilisation des populations surtout les plus démunies, les exclues de la République.



Cherif Kane



