Lâ€™ONU rend hommage Ã  deux Casques bleus de la Mauritanie dÃ©cÃ©dÃ©s au service de la paix

Centre d'Information Nations Unies (CINU) - Sur le thème « Protéger les civils, protéger la paix », la Journée internationale des Casques bleus sera commémorée au Siège des Nations Unies à New York, ce vendredi 24 mai.



Le Secrétaire général de l’ONU déposera une gerbe de fleurs en hommage à tous les soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948. M. António Guterres présidera aussi la cérémonie de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld à 119 soldats, policiers et civils morts dans les opérations de maintien de la paix, en 2018 et en 2019.



Deux membres des opérations de maintien de la paix de la Mauritanie figurent parmi les 119 individus qui recevront à titre posthume la médaille Dag Hammarskjold : Caporal Nouh Mahmoud and Premier Maitre Hachem Elyemani, qui ont tous deux servi dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



Dans son message publié à l’occasion de cette Journée, le Secrétaire général a déclaré :



« Nous exprimons notre plus profonde gratitude aux plus de 100 000 membres du personnel de maintien de la paix, civils, policiers et militaires, déployés aujourd'hui de par le monde, ainsi qu’aux pays qui fournissent ces femmes et hommes courageux et dévoués. »



La Mauritanie est le 20e plus gros contributeur de personnel en uniforme servant au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il déploie actuellement près de 1,050 militaires et policiers dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, au Mali et en Somalie.



Au cours d’une cérémonie spéciale, le Secrétaire général remettra la « Médaille Capitaine Mbaye Diagne du courage exceptionnel » au soldat Chancy Chitete du Malawi. C’est la première fois que la Médaille est remise depuis 2016, année où la famille du capitaine Mbaye Diagne l’a reçue. Le capitaine sénégalais a été tué au Rwanda en 1994 après avoir sauvé un nombre incalculable de vies humaines.



Le lauréat de 2019 Chancy Chitete, qui travaillait à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), a été tué l’année dernière alors qu’il sauvait la vie d’un Casque bleu tanzanien grièvement blessé pendant une opération contre les Forces démocratiques alliées (ADF).



L’héroïsme et le sacrifice du soldat ont permis aux Casques bleus de réaliser leur objectif de protéger les civils et de forcer les ADF à se retirer de la zone qu’elles voulaient attaquer, avec le risque de perturber la riposte contre l’Ebola. C’est la famille du soldat qui devrait recevoir la Médaille des mains du Secrétaire général.



Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré : « Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont déployées dans des endroits parmi les plus complexes et les plus difficiles, protégeant certaines des populations les plus vulnérables dans le monde. Nous travaillons en partenariat avec les États Membres pour mettre en œuvre l’initiative « Action pour le maintien de la paix », mise en place par le Secrétaire général pour renforcer le maintien de la paix, notamment améliorer la protection des civils, qui est au cœur de notre action. Pour des centaines de millions de personnes, le maintien de la paix représente le dernier espoir. Il a besoin de tout notre soutien. »













