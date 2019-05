Le rappeur mauritanien RJ sâ€™engage dans la lutte contre lâ€™abandon des enfants

Cridem Culture - A côté de la musique, le talentueux rappeur RJ va désormais se consacrer à la protection de l’enfance.



Le 09 mai 2019, le rappeur Racine Dia plus connu sous le nom de RJ a lancé son association. Son objectif : lutter contre l’abandon des enfants. Artistes, sportifs, entrepreneurs… ont témoigné leur soutien au rappeur, lui-même victime d’abandon.



Le comédien Big Baba a salué "une cause très noble" et appelle à lutter contre l’abandon des enfants. "Il y’a beaucoup de personnes parmi nous qui font des actes qui sont ignobles. Mettre un enfant au monde, un enfant qui n’a rien fait et qui se retrouve dans la poubelle est un acte barbare", a réagi, lui aussi, le rappeur SesArts N'diaye.



Dans une vidéo postée sur la page Facebook d’ALCAE, le Mourabitoune Ismaël Diakité apporte également son soutien. Des artistes sénégalais se sont montrés aussi sensibles à l’initiative du rappeur RJ.



Sur la page Facebook de son association, qui a pour acronyme "ALCE" (association lutte contre l'abandon des enfants), RJ lève le voile sur les objectifs. Victime d’abandon, l’idée est partie de son histoire personnelle pour susciter la création de cette association engagée dans la protection des enfants.



Page Facebook ALCAE



Contacts : 46944865/41113833



©CRIDEM / (23 Mai 2019)