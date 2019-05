CommuniquÃ© de presse du projet

AABDOU AHMED ELY - Durant plusieurs mois, des débats politiques ont eu lieu entre des cadres de haut niveau, de l’élite nationale et expatriée pour analyser d’une façon objective la situation de notre pays, les acquis, et les défis à relever pour un avenir prospère pour tous les Mauritaniens.



De ce débat, est né ce projet citoyen, qui permettra de présenter notre vision de la Mauritanie de demain valorisant les réalisations et se réconciliant avec notre passé, tout en se projetant sur l’avenir.



Dans le contexte historique actuel de la vie politique de notre pays, ce projet permettra à tous, de participer activement à ce passage, en tenant compte de nos réalités politiques, économiques et sociales, dans un espace d’équité, de justice et de sécurité.



Nous défendons des valeurs qui sont:



- Le devoir de citoyenneté et la protection et défenses des intérêts suprêmes de la nation.



- La défense de l’unité nationale Arabo-africaine, imprégnée des valeurs islamiques.



-la vulgarisation des concepts de devoirs et de droits.



-l’égalité entre les citoyens dans la tolérance et de l’acceptation de l’autre malgré les différences.



- La consécration de l’indépendance de la justice et de son libre accès pour tous les citoyens.



Notre projet s’articule autour des points suivants :



-La participation active au développement économique du pays, et la consolidation de nos institutions.



-La promotion de la démocratie et de ses institutions en tant que mode de vie, pour le bien-être du citoyen.



- La sensibilisation autour de l’importance de l’unité nationale et sa consolidation.



- La résolution définitive des questions du passif humanitaire.



- Le combat de la pauvreté et des séquelles de l’esclavage. Dans ce cadre, nous avons opté pour une analyse en profondeur des différents programmes présentés par les candidats à l’échéance présidentielle, et choisir celui qui réponds le plus à nos critères. Nous présenterons au candidat choisi un document manuscrit avec analyses, critiques, et recommandations touchant les différents domaines de la vie active à savoir : l’éducation, la justice, la santé, l’économie etc. et ce, en vue de son insertion dans son programme électoral.



Par le biais de ce communiqué nous annonçons à l’opinion publique, la naissance du projet: « Mauritanie, Ma patrie » et le début de ses activités, tout en lançant un appel à tous les mauritaniens et mauritaniennes afin de nous rejoindre pour bâtir une Mauritanie unie et prospère dans la justice, la paix et l’égalité.



Nouakchott, le 22 mai 2019



Signé : Le Président Dr Haimida Madi













