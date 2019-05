Mauritanie : Â« Lâ€™Etat a abandonnÃ© toutes ses prÃ©rogatives Â» (Candidat Ã  la prÃ©sidentielle)

Alakhbar - Mohamed Ould Mouloud a accusé l’Etat mauritanien d’avoir « abandonné » ses prérogatives. Le candidat de la coalition "Changeons d'Ère" à la présidentielle de 2019 s’adressait aux jeunes de la commune de Sebkha à Nouakchott.



« L’Etat n’existe pas, il a abandonné toutes ses prérogatives. Je suis conscient de la situation difficile que vit Sebkha, c’est le cas partout en Mauritanie, mais ici c’est le symbole ».

Le candidat a également dressé un bilan négatif du régime en place, caractérisé, selon lui par "le chômage, le délabrement de l'école, de la santé, l'insécurité, la paupérisation… et ce malgré les moyens dont il a bénéficié avec l’augmentation des revenus des secteurs extractifs qui sont mal investis". Cette situation s’est aggravée à cause, dit-il, d’une politique de "spectacle et d’improvisation".



Mohamed Ould Maouloud était mercredi à Sebkha répondant à l’invitation de la section de la Coalition des Forces du Changement Démocratique, accompagné entre autre par son directeur de campagne Limam Ahmed Ould Mohamedou, du vice-président de l’UFP Lo Gourmo et la députée Kadiata Malick Diallo.









