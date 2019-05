SantÃ© de la reproduction : Lâ€™AMSME remet un matÃ©riel au Centre de SantÃ© de Teyarett

Initiatives News - L’AMSME, a remis jeudi 23 mai 2019 un lot de matériel au Centre de Santé de Teyarett. Ce lot est distribué dans le cadre du pojet améliorer la santé maternelle et reproductive et vise le renforcement du plan de développement mis en place à la faveur du partenariat entre l’AMSME et le PNSR.



Selon Madame Zeinabou Taleb Moussa qui a effectué cette remise de matériel en présence du médecin chef du Centre de Santé de Teyarett, il sera procédé à des animations sous forme de séances d’éducation à la santé par le biais de femmes relais. «



Le médecin chef du Centre de santé de Teyarett, Dr. Mohamed El Ghali a exprimé sa satisfaction et remercié l’AMSME et ses partenaires. « Je remercie l’AMSME et ses partenaires, dont santé Sud, qui donnent cette opportunité de sensibilisation et de formation. Nous souhaitons que ce soit un partenariat prometteur. » A-t-il dit.



Le matériel distribué est composé de vint chaises, d’un kit complet de télévision écran plat avec des tapis et un bureau en d’une tente, entre autres équipement servant pour les animations et formations.



La présidente de l’AMSME a indiqué que d’autres structures de santé bénéficieront de distributions de matériel et a réitéré ses remerciements aux partenaires Santé Sud, l’Agence Française de Développement et le Programme National de la Santé reproductive.









