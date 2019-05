Ã‰vÃ©nementiel : Rendez-vous au mÃ©ga concert Compilation Ganbanaaxu 2019

Ganbanaaxu FEDDE - Le 8 juin 2019 est annoncé un méga concert à Nouakchott organisé par la Marque Ganbanaaxu FEDDE.



Cet événement musical axé sur des références de l'unité et de la fraternité, est parrainé à la fois par l'artiste mauritanienne Maalouma Mint Mokhtar Ould MEIDAH et le footballeur international mauritanien Ismail DIAKITÉ. Sous la supervision organisationnelle du rappeur Hamady Coulibaly alias Yimbi kumma, plusieurs grosses pointures du Rap mauritanien sont attendues lors cette concert inédit qui fera date.



Ainsi la Compilation Ganbanaaxu 2019 portée par la Marque Ganbanaaxu FEDDE, invite le grand public mélomane mauritanien à ce rendez-vous convivial à ne pas rater sous aucun prétexte.



Les artistes au programme : Soyna Ganda, bamtare suukabe pelital, Bab zo, authentique, tonia fia, yimbi Kumma, lass rendo, Elphenoteli, tewal askanbi, rime soninké, Tobe, big sesarts, bably, force mine, Skyp. Tous les médias nationaux et autres organes de presse sont invités pour une large diffusion via divers supports.



Le déroulement intégral de la Journée est prévu comme suit :



Première partie de Programme



À partir de 15h00 : prestation des artistes traditionnels, sketchs sur des thèmes de société, remise de trophées et discours des organisateurs. L’entrée sera payante (1000 UM ou 100 MRU) pour avoir accès à toute la journée.



Deuxième partie de Programme



La compilation Ganbanaaxu qui signifie «a Tous égaux en Droit et en Dignité » est un projet initié par Yimbi Kumma, directeur de la marque Ganbanaaxu Fedde. L’objectif est de permettre à des artistes mauritaniens de se regrouper pour mettre en avant la musique et les talents provenant de Mauritanie dans un esprit de fraternité et d’égalité.



Plusieurs artistes ont été sélectionnés afin de se produire dans la Compilation Ganbanaaxu. Chaque artiste va créer un morceau qui sera diffusé plus largement grace à la Compilation. Il y aura tout d’abord une sortie digitale de la compilation permettant une visibilité internationale des artistes grace aux supports de téléchargement légal (itunes …) et sur des plateformes de streaming (Deezer, Spotify …). La sortie digitale de la compilation Gambanaxu sera suivie d’un concert.



La soirée commencera par un documentaire rendant hommage à la musique mauritanienne avec la participation d’artistes renommés de la musique mauritanienne. Le documentaire durera 30 min environ. Suivi de deux ou trois discours de 10 min maximum pour présenter la marque et le combat de l’association qui a permis la création de cette marque.



D’autres marques engagées seront invitées à faire leur présentation pendant 10 à 15 min. Un artiste invité (hors compilation) sera choisi pour faire l’ouverture officielle de la soirée avec un titre qui parlera de l’unité de tous les mauritaniens.



Il sera suivi de Yimbi Kumma qui se produira pour trois morceaux en live accompagné d’un orchestre. D’autres artistes invités se produiront pendant une trentaine de minutes. Puis chaque artiste de la compilation viendra chanter son titre sur la compilation.



Date : 8 juin 2019



Lieu : Ancienne Maison des Jeunes à Nouakchott



Horaires : 14 H à 00 H



Communication par l’équipe organisatrice COMPILATION GANBANAAXU 2019













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité