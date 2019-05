[Libre Expression] Sci-Hub bloquÃ© en France, pourquoi et comment y remÃ©dier ?

Mohamed Abdallahi - Si vous suivez de près l’actualité scientifique ou universitaire, vous n’êtes certainement pas passé à côté du phénomène Sci-hub.



Développé par Alexandra Elbakyan, cette plateforme propose un script permettant de télécharger n’importe quel article universitaire gratuitement, simplement en entrant son URL ou son numéro DOI. Née de la volonté d’offrir l’accès à la connaissance au plus grand monde, et surtout de lutter contre le système de publication actuel.



En effet, dans l’état actuel du système de publication scientifique, les chercheurs reçoivent de l’argent de la part du gouvernement sous la forme de bourses afin de leur permettre de financer leurs recherches.



Une fois leur article scientifique rédigé, les chercheurs sont tenus de le soumettre à d’autres scientifiques pour qu’il soit étudié et corrigé. C’est ce que l’on appelle la revue par les pairs. Ces correcteurs sont eux même bien souvent financés par l’État. Enfin, une fois l’article finalisé, ce dernier est soumis à une revue scientifique, comme Nature, pour publication.



Le souci, c’est que ces revues scientifiques appartiennent à des organismes privés, et que ces derniers reçoivent gratuitement les travaux de recherches d’académiciens ayant été financés par de l’argent public (quand on ne leur demande pas en plus de s’acquitter de frais de publications).



Ces articles scientifiques seront également achetés par d’autres chercheurs afin d’obtenir des informations pour leurs travaux, encore une fois avec de l’argent public. On se retrouve ainsi dans un étrange cercle vicieux où l’État finance du contenu qu’il rachète par la suite à un organisme privé.



Au-delà de l’argent investi qui pourrait être utilisé pour financer du matériel de recherche, ce système a également pour conséquence de rendre l’accès aux dernières publications scientifiques impossible pour certains chercheurs issus de pays disposant d’un budget moindre.



On aurait pu s’attendre à ce que la France, pays des droits de l’homme et figure de proue dans la liberté d’expression, se place en garante de l’accès à l’information, mais il n’en est rien. Tombant comme un mauvais poisson d’avril, la décision du 1er avril du Tribunal de Grande Instance de forcer les Fournisseurs d’Accès à Internet de l’hexagone à bloquer l’accès au site Sci-Hub et au repositoyLibGen fait de la France le quatrième pays au monde à pratiquer la censure de ces sites. Ce jugement fait suite à la plainte d’Elsevier et Springer Nature, deux éditeurs particulièrement controversés.



Alors, comment faire pour continuer à accéder à Sci-Hub depuis la France ou depuis l’un des pays où celle-ci est censurée ? Comme Alexandra Elbakyan l’a indiqué, il suffit d’utiliser un VPN pour pouvoir contourner ces restrictions. En effet, en utilisant un service comme ceux d’ExpressVPN, vous pourrez facilement contourner les restrictions DNS empêchant l’accès au site (plus d’infos sur comment ça fonctionne).



C’est malheureusement une très mauvaise nouvelle pour la science de voir que certains groupes privés sont en mesure d’empêcher la diffusion du savoir scientifique, se plaçant en véritables sangsues ponctionnant la valeur ajoutée du travail d’autrui. On peut se réjouir néanmoins d’initiatives comme Open Access, visant à rendre la littérature scientifique librement accessible en ligne ou du mouvement « The Cost of Knowledge » visant purement et simplement à boycotter les revues éditées par Elsevier.



L’avenir nous dira si le combat de ces scientifiques pour l’accès libre à leurs travaux sera couronné de succès. Et vous, que pensez-vous du système de publication actuel ? Utilisez-vous Sci-Hub dans vos recherches ?



