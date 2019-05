Mauritanie-presidentielle : RÃ©union entre la CNDH et une mission de lâ€™UE

Le Quotidien de Nouakchott - Le président de la commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Me Ahmed Salem Ould Bouahoubeyni, a tenu aujourd’hui (25 mai) une réunion avec une mission d’expertise électorale de l’Union Européenne.



La réunion a eu lieu au siège de la CNDH en présence de Marie Violette Cesar, experte électorale, Angeles Mohedos Perez, expert en droits de l’Homme.



Le secrétaire général, Mohamed Ould Brahim et d’autres cadres de la CNDH ont aussi assisté à la réunion qui a porté, entre autres sur le monotoring des élections et la protection des droits en période électorale.





