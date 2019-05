[PhotoReportage] JMOM : Â« ProtÃ©gez les oiseaux : soyez la solution Ã  la pollution plastique Â»

Nature Mauritanie - Chaque année la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs (JMOM) présente un thème annuel dans le but de sensibiliser aux sujets affectant les oiseaux migrateurs et d’inspirer les personnes et les organisations dans le monde en faveur de leur conservation.



Le thème de cette année 2019 est «Protégez les oiseaux : soyez la solution à la pollution plastique » mettra en avant l’impact négatif de la pollution plastique sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Avec une production annuelle de plus de 300 millions de tonnes, le plastique est l’une des matières les plus utilisées au monde.



Nature Mauritanie en collaboration avec le Parc National de Diawling a procédé comme d’habitude aux opérations de célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs à l’école de Dar Salam sous la thématique « les objets plastiques nuisent gravement à l’environnement s’ils ne sont pas bien gérés après leur utilisation ».



Plus de 40 écoliers et parents d’élèves ont été sensibilisés sur les impacts nocifs des plastiques sur les oiseaux migrateurs et leur habitat. Une excursion a permis aux écoliers de constater la pollution plastique sur les habitats et d’observer des oiseaux dans le site de Mangrove. L’impact négatif de la pollution plastique sur le monde aviaire a été démontré pour les écoliers et parents d’élèves qui ont bénéficié de cette sortie de terrain.



L’utilisation quotidienne des objets plastiques n’est malheureusement pas suivie d’un traitement qui les met hors d’état de nuire. Alors que le plastique s’il n est pas géré après l’utilisation constitue un danger mortel dans la nature. Car il est connu de tous que le temps de dégradation du plastique varie de 400 à 500 ans. Se trainant dans l’environnement, il asphyxie les jeunes pousses des végétaux et les arbres, son état d’imperméabilité appauvrie le sol et pollue les eaux.



Cet état de fait n’épargne pas les Oiseaux migrateurs, qui malgré leurs ailes se trouvent piégés par les sacs en plastique. Des oiseaux avec un estomac rempli de plastique ou enchevêtrés et étouffés par des anneaux ou des filets plastique témoignent des conséquences néfastes du plastique sur la faune sauvage.



En Mauritanie, les autorités ont renforcé l’arsenal répressif



Le gouvernement Mauritanien a a renforcé l’arsenal répressif en interdisant l’usage des sacs en plastique non-biodégradable qui représentait 25% des déchets produits annuellement par la ville de Nouakchott. Ces plastiques non collectés se retrouvant dans le milieu naturel, contribuent à la dégradation de l’environnement terrestre et marin avec un impact très négatif sur le cheptel et le milieu marin. Cette loi va contribuer à l’amélioration de la protection de l’environnement et des côtes mauritaniennes.



Nature Mauritanie lance un appel à l'endroit du public mauritanien, pour prendre en compte la lutte contre la pollution plastique de ses côtes et à encourager le recyclage des objets plastiques afin de minimiser les impacts négatifs et créer une économie d’échelle pouvant contribuer à l’amélioration des cadres de vie des milliers des personnes.



---





Avec Cridem, comme si vous y étiez...