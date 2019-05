PrÃ©sidentielle 2019 : une sociÃ©tÃ© de Zeine El Abidine remporte le marchÃ© d'impression des bulletins de vote

Alakhbar – L’imprimerie Al- Mazaya, appartenant au président de l’Union Nationale des Employeurs Mauritaniens (Patronat), l'homme d'affaires Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a remporté le marché de fourniture des bulletins de vote du premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin 2019, ce qui constitue une première dans l’histoire du pays.



C’est la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui a annoncé la nouvelle au cours d’une réunion tenue samedi 25 mai courant ; la seconde après une première organisée la veille et consacrée à l’ouverture des plis des sociétés adjudicatrices du marché.



La proposition de l’imprimerie Al-Mazaya soumise à l’examen d’une commission technique s’est avérée concluante, d’où l’annonce de la CENI de l’attribution du marché à cette société.



Cinq autres sociétés étrangères émiratie, libanaise, française, britannique et sud-africaine avaient candidaté en vain à ce marché, revenu à une entreprise locale. La valeur du marché est estimée à 300.000 $, soit 115 millions ouguiyas anciennes environ.



L’offre soumise par l’une des sociétés étrangères était moindre, toutefois sa proposition majorée des coûts de transport a grimpé, permettant à la société mauritanienne de remporter le marché, indiquent des sources selon lesquelles.



Traduit de l’Arabe par Cridem



https://alakhbar.info/?q=node/17899









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité