Une dÃ©lÃ©gation australienne en visite dimanche Ã  Zouerate

Saharamédias - Des sources propres à Sahara Media ont révélé l’arrivée demain dimanche à Zouerate d’une délégation de la société australienne, BCM, qui vient d’acquérir, au terme d’un accord signé avec la SNIM, l’exploitation de la mine de F’derick.



Selon les sources de notre correspondant cette visite devait intervenir samedi, mais avait été reportée sans qu’on en sache les raisons.



Cette délégation doit visiter Zouerate et F’derick et elle comprend un représentant de la société, le directeur général de la société Najah pour les travaux, Mohyi Eddine O. Saleck en plus d’une autre personne dénommée Haylali O. Mohamed.



La direction de la SNIM a donné des instructions au personnel présent sur les sites à visiter, pour être présent sur place dès les premières heures.



La délégation visitera les installations de la SNIM, ses bureaux et pourra se rendre également au laboratoire de la société afin de s’entretenir avec le personnel sur la méthode suivie pour le contrôle et le suivi de la qualité.



Elle visitera également la zone TO14, dans la kédia D’Idjil pour découvrir les procédures d’exploitation minière, les méthodes de traitement et le chargement.













