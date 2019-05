Sahara : ce que pense la France de la dÃ©mission de Horst KÃ¶hler

Bladi - Grand soutien du Maroc sur la question du Sahara, la France vient de réagir à la démission de « l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental », Horst Köhler.



« La France a appris avec regret la démission de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. Elle tient à saluer son travail, son engagement personnel, et ses efforts continus pour mener à bien sa mission depuis sa nomination en août 2017 », indique le Quai d’Orsay sur son site internet.



Pour la France, « le Président Köhler a permis des avancées importantes sur le dossier dont il avait la responsabilité, notamment les deux tables rondes de Genève réunissant le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie ».



Souhaitant rester sur cette dynamique positive, la France appelle « l’ensemble des participants à continuer ce dialogue ».



« La France réitère à cet égard son plein soutien aux efforts du Secrétaire général en faveur d’une solution juste, durable et mutuellement agréée au Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », est-il encore écrit.













