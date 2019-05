Vainqueur de la KÃ©dia, la Snim conquiert la Coupe de Mauritanie 2019

Rimsport - Dans une ambiance festive et dans le froid nocturne, l’ASC Snim a remporté, samedi 25 mai 2019, au Stade Cheikha Boidiya, la Coupe de Mauritanie, la 2e de son histoire, face au Kedia de Zouérate sur le score étriqué de 1 à 0 grâce à une réalisation de Mamadou Aly Bocoum "Baboye" (17e).



Après un début de match atone, les miniers ont trouvé les ressources pour reprendre le contrôle des opérations et gérer à sa guise la rencontre jusqu’au bout. Faisant fait preuve d'un réalisme implacable et de solidité, les protégés de Abderrahmane Diallo ont fait preuve d'un réalisme implacable avant d'anesthésier leurs adversaires.



En effet, les montagnards ont fait montre d’un déficit de réalisme et un manque de lucidité devant le but de Sidi Mohamed Salem.En face, les miniers ont montré plus d’envie et de combativité.



Il y avait de la sur motivation du coté des partenaires de Namori Diaw, de l'envie, du panache, mais plombé par un manque de réalisme devant les cages et par une erreurs défensive fatale pour l'issue de la rencontre. Le club de la cité minière pouvait apparaître comme un épouvantail, ou au moins comme un adversaire piège pour la Snim, grâce à son excellente dynamique en cours et son statut de 3 e de la Super D1.



Mais il est tombé dans les mêmes travers sans pouvoir compter son portier international et ses artificiers Mouhameden Djibril et Cheikh Hatba. Une impuissance qui amène Modou Amadou Niang à perdre de nouveau une couronne et coiffée par l’ASAC Concorde, pour la seconde place.



12e de la Super D1, les miniers sauvent ainsi leur saison. Les nombreux supporters des miniers qui n’ont cessé de donner de la voix ont pu exulter. Enfin, l’ASC Snim a retrouvé le goût de l’euphorie, 27 ans après son dernier titre. Pour la Kedia qui n’a su faire preuve de caractère, l’atmosphère est bien moins réjouissante. Les visages étaient fermés sur la pelouse après le coup de sifflet de Mathioro Diabel.



Cette saison, Nouadhibou réalise une incroyable série : Championnat de Super D1, Championnat Super D2 et Coupe nationale.C’est phénoménal !!!













