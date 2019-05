La commission des affaires Ã©conomiques discute un projet de loi portant sur une convention de crÃ©dit

AMI - La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a consacré la réunion qu’elle a tenu, samedi à Nouakchott, sous la présidence du député, Yacoub Ould Emine, son président,



à la discussion du projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 21 mars 2019 à Nouakchott, entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), destinée à la participation au financement du Projet de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg.



Au cours de cette réunion, la commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l’Economie et des Finances, M. Moctar Ould Djay portant sur les principaux chapitres de la convention de crédit.



Il a indiqué, dans ce cadre, que le crédit va contribuer à l’amélioration du trafic routier entre l’est et l’ouest du pays et au développement des services du transport routier sur la route’’El Emel’’ qui relie Nouakchott aux frontières maliennes.









