Deux morts et cinq blessÃ©s graves dans un accident de la route prÃ¨s de Boutilimit

Alakhbar - Deux personnes ont trouvé dimanche la mort dans un accident de la route, survenu au niveau de la localité d’Ijnaoune, à l’Est de la ville de Boutlimit. On compte également des blessés qui seraient au nombre de cinq.



Le drame s’est produit après l’entrée en collision de deux Mercedes de type 190 et 200. Des accidents meurtriers sont signalés de temps à autre sur la route de l’Espoir, et plus particulièrement sur l’axe Nouakchott –Boutilimit.



