[VIDEO] Face Ã  Face avec Issa Diawara (Pour Ghazouani) et El Hadj Fall (pour Dah Abeid)

RMI-Info - Lors de l’élection présidentielle en Mauritanie en 2014, Il n’y avait pas eu de débat entre les candidats.



RMI-info.com était le seul média a organiser un débat entre les représentants des différents candidats en France. Pour l’élection présidentielle 2019 RMI renouvelle l’expérience à travers l’émission politique Face à Face. Lors de chaque numéro de l’émission Face à Face, les représentants de deux candidats à la présidentielle sont invités à échanger sur différentes thématiques.



L’émission est diffusée en directe sur la page Facebook de RMI-info.com, et les invités réagissent aux questions des internautes à la fin de l’émission.



Pour la première fois, le 25 mai 2019 Issa Diawara député des mauritaniens de l’étranger zone Europe et fervent soutien de Mohamed Ould Ghazouani était en face de El Hadj Fall porte parole de Biram Dah Abeid.





















