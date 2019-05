Impression des bulletins de vote pour la prÃ©sidentielle 2019 : Zein Al Abidine sâ€™arroge le marchÃ©

Mauriweb - Le marché d’impression des bulletins de vote pour la présidentielle 2019 a été remporté par l’imprimerie mauritanienne « Mezaya», une entreprise de l’homme d’affaires Zein El Abidine (encore lui) pour un montant de 300 milles Usd, apprend-on ce samedi à Nouakchott.



L’imprimerie «Mezaya» était en course avec 5 autres entreprises dont l’une étrangère serait moins disante pour la confection des bulletins mais pour qui les coûts d’acheminement majorerait la prestation.



Toujours est-il que le choix de Zein Al Abidine, déjà englué dans maints marchés publics, et proche du pouvoir, suscite encore des interrogations quant à la crédibilité de toute l’opération du fait des spécifications réclamées par la Ceni (http://mauriweb.info/node/6733).