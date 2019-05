Mauritanie : une prÃ©sidentielle aux enjeux multiples

Kassataya - La violence des échanges et la montée de l’intolérance sur les réseaux sociaux m’avaient conduit à prendre un peu de recul par rapport à certains sujets de discussion.



Je sors (momentanément j’espère) de ma réserve pour livrer ce point de vue personnel qui, j’en ai conscience, risque de m’attirer le feu de la géhenne (la diversité des opinions se fait la malle petit à petit).



Cette élection qui se profile en Mauritanie n’offre aucune garantie de transparence. Il y a peu de chances qu’elle soit une compétition ouverte (transparence, neutralité de la CENI, examen du fichier électoral, utilisation des moyens de l’Etat, achats de conscience…).



Dans l’idéal, il aurait mieux vallu se battre d’abord pour que certains coureurs n’aient pas les pieds entravés tandis que d’autres roulent en scooter. Mais puisqu’il en est ainsi, on pourrait rêver de voir les candidats se saisir de la tribune qu’offre la compétition pour porter certains messages (dont la réalité de la pluralité du peuplement de la Mauritanie et la nécessité de mettre fin à cette pratique qui veut que certains soient « plus égaux que d’autres ») et faire la preuve par l’exemple. C’est à mon avis le principal bénéfice à tirer de cette expérience.



Nous avons dénoncé le fait que l’armée devienne de plus en plus monocolore, la haute administration de moins en moins fidèle à la pluralité. Parce que nous croyons qu’il est possible de pousser pour une coalition représentative qui célèbre le vivre ensemble dans une nation multiéthnique (oui), pour une République aux pratiques démocratiques saines.



Pour finir par une image, je dirai qu’un chef cuisinier peut préparer un plat savoureux. Mais il doit aussi savoir bien le présenter aux convives pour leur donner appétit et envie de bien manger. C’est plus simple que de venir expliquer que nooro waawa ndiyam (le crocodile ne sait pas nager) ou que liingu yooliima (le poisson s’est noyé).



Abdoulaye DIAGANA



Facebook – Le 29 mai 2019)









