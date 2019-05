Le PrÃ©sident de la RÃ©publique se rend en Arabie Saoudite

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott, mercredi matin, à destination de La Mecque au Royaume d’Arabie Saoudite où il prendra part au sommet arabe extraordinaire et à la 14ème session de la conférence au sommet de l’organisation de la Coopération Islamique (OCI).



Le Président de la République a été salué à son départ de l’aéroport international Oumtounsy de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir, le secrétaire général de la Présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d’état- major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de cabinet du Président de la République et le wali de Nouakchott Ouest.



Le Chef de l’Etat est accompagné au cours de ce voyage par la Première Dame, Madame Mariem Mint Ahmed dite Tekber ainsi qu’une importante délégation comprenant notamment :



MM :



Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ;



Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du Président de la République ;



Mohamed Lemine Ould Cheikh, ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite ;



Ahmed Ould Bah, conseiller à la Présidence de la République ;



Mohamed Ould Taleb, chargé de mission à la Présidence de la République ;



Ely Salem Ould Amar, chargé de mission à la Présidence de la République ;



El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat.













