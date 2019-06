L’ancien député Ba Houdou a officialisé mercredi 29 Mai son soutien au candidat du changement civil Sidi Mohamed Ould Boubacar. Dans un discours lu à cette occasion, Ba Houdou a ouvertement critiqué et sans ménagement les dix ans de règne du président Mohamed Ould Abdel Aziz.



"Il y’a dix ans, nous avions cru à un discours qui nous avait paru sincère. A l’époque, nous avons espéré que notre pays avait enfin trouvé la chance de se délivrer de certains de ses maux. Mais, nous nous sommes trompés et lourdement", a affirmé Ba Houdou, président du mouvement "Debout pour une Mauritanie égalitaire" et désormais ex-député de l’UDP (Union pour la Démocratie et le Progrès).



Ba Houdou poursuit : "Depuis, que de viols et de violences contre notre Etat car, la volonté de ceux-là n’étant que de tout détruire, ils ont choisi la banalisation pour faire des abus et des pillages sur l’Etat, déchirer davantage son tissu et détruire ses fondements".



Ba Houdou a également pointé du doigt l’endettement et la pauvreté du pays "où près de 80% de ses citoyens ne mangent plus à leur faim", avant de décrire un "Etat malade, gravement malade et alité plutôt couché à même le sol".



-"Oui ! Avec vous, c’est possible"-



Se tournant vers Sidi Mohamed Ould Boubacar, il proclame : "Oui ! Avec vous, c’est possible", avant d’ajouter : "Je vous connais pour avoir été votre adjoint pendant 3 ans à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, c’étaient des moments difficiles. Nous étions sous ajustement structurel. Je connais votre patriotisme, votre technicité, votre intégrité, votre courtoisie, votre grande expérience pour tout dire vos qualité d’Homme d’Etat. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de vous rejoindre pour vous aider à remettre notre pays sur la voie de l’honneur, pour le relever, pour le rhabiller".



Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar s’est dit ravi de compter sur le soutien de Ba Houdou.



"Je suis sûr que votre soutien et votre appui seront précieux pour moi et pour tous ceux qui sont à mes côtés engagent cette campagne pour la victoire le 22 juin 2019. Je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun pour que les engagements que j’ai pris en faveur d’une Mauritanie libre, prospère, unie soient honorés. Je suis sûr avec votre appui, nous construirons ensemble une Mauritanie fondée sur la citoyenneté, l’honneur et la justice", a affirmé Ould Boubacar.



