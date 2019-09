BCM : M. le Gouverneur tient une rÃ©union de travail avec la Directrice Adjointe du DÃ©partement MOAC du FMI

BCM - Le siège de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a abrité aujourd’hui une réunion de travail entre M. Abdel Aziz Ould Dahi, Gouverneur de la Banque, et Madame Taline Koranchelian, Directrice Adjointe au Département Moyen Orient et Asie Centrale du Fonds Monétaire International (FMI).



La réunion de travail a porté sur les discussions des politiques et réformes visant à consolider la stabilité et la résilience macroéconomiques et à promouvoir la croissance inclusive et la réduction des inégalités sociales et de la pauvreté en Mauritanie.



Dans ce cadre, les discussions entre M. le Gouverneur et Mme la Directrice Adjointe ont axé spécifiquement sur la politique budgétaire, la politique monétaire et de change.



Les deux hauts responsables ont fait le bilan sur des questions spécifiques au secteur financier, au climat des affaires, à la gouvernance économique et à l’évaluation du coût budgétaire pour l’atteinte des objectifs de développement durable dans plusieurs secteurs économiques et financiers.



Rappelons que cette réunion de travail s’inscrit dans le cadre d’une mission de Mme la Directrice Adjointe au Département Moyen Orient et Asie Centrale du Fonds Monétaire International (FMI) en Mauritanie.



Cette mission se déroule les 26 et 27 septembre 2019. La haute responsable du FMI rencontrera également les Autorités publiques concernées.









