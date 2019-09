Mauritanie/Education : l'Etat annonce le recrutement de 5030 enseignants et professeurs

AMI - Le Ministère de l’Enseignement Fondamental, le Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Réforme de l’Education Nationale et de la Formation Technique et Professionnelle et le Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports ont publié une annonce Conjointe de Sélection de Prestataires Individuels de Services d’Enseignement. Voici le texte integral:



Dans le but de combler le déficit actuel en enseignants et professeurs dans nos écoles, le Ministère de l’Enseignement Fondamental et de la Réforme de l’Education Nationale (MEFREN) et le Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Technique et Professionnelle (MESFTP), en collaboration avec le Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports (MEJS) organisent un test national de sélection de prestataires individuels de services d’enseignement.



Ce test est ouvert aux jeunes diplômés mauritaniens, y compris les anciens « contractuels », désireux de faire partie d’une réserve de prestataires de service d’enseignement que les ministères souhaitent mettre en place.



Le test écrit aura lieu le dimanche 27 octobre 2019 à Nouakchott.



Les candidats doivent être âgés de 22 ans au moins et de 45 ans au plus. Les profils demandés sont les suivants :



- Pour l’enseignement fondamental : être titulaire du diplômedubaccalauréat ;



- Pour le premier cycle de l’enseignement secondaire : être titulaire d’un DEUG ou d’une Licence dans la discipline demandée ;



- Pour le second cycle de l’enseignement secondaire : être titulaire d’une maîtrise ou d’un master dans la discipline demandée.



Un formulaire de candidature sera disponible à la direction régionale de l’éducation nationale (DREN) dans chaque Wilaya ainsi que sur les sites web des ministères concernés (www.education.gov.mr et http://www.mjs.mr) et devra être dûment rempli par les candidats.



Le dépôt de candidatures sera ouvert au niveau des DRENs dans toutes les Wilayas du pays, du mardi 01 octobre 2019 au vendredi 11 octobre 2019, tous les jours ouvrables de 8h à 14h.



Les candidats déclarés admissibles subiront un test oral à l’issue duquel 5030 (3000 pour le fondamental et 2030 pour le secondaire) constitueront une réserve d’enseignants et professeurs éligibles pour être éventuellement déployés par l’un des ministères concernés, en cas de besoin.



Un encadrement de proximité et de formations ciblées seront dispensés aux admis. Les prestataires retenus seront déployés dans toutes les Wilayasdu pays sauf pour les wilayas de Nouakchott.



Les prestataires retenus percevront les honoraires habituellement payés aux «contractuels de l’éducation», et bénéficieront d’une prime d’éloignement à compter de janvier 2020.



Les contrats de prestation de services sont renouvelés chaque année en fonction de laperformance des prestataires et des besoins du MEFREN/DRENs et du MESFTP/DRENs.













