Sources spéciales : Aziz interdit de voyager à l'extérieur

Le Calame - Selon des sources spéciales citées par Taqadoumy, les autorités mauritaniennes auraient informé l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz de l'interdiction de voyager à l'étranger avec cependant la possibilité de circuler librement dans le pays.



Taqadoumy a confirmé de différentes sources l'information selon laquelle Ould Abdel Aziz ne peut plus sortir de la Mauritanie mais n'a pas par contre eu confirmation de l'invalidation de son passeport. Les relations entre Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et Mohamed Ould Abdel Aziz connaissent une forte tension depuis quelques jours.