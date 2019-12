Lâ€™ancien prÃ©sident regagne la capitale aprÃ¨s un sÃ©jour au Tiris

Tawary - L’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a regagné la capitale, Nouakchott, ce dimanche après-midi, 1er décembre, après un séjour dans un campement au Tiris, apprend-on de nombreuses sources de presse locale.



Il avait quitté Nouakchott, le mercredi 27 Novembre dernier, à la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, à Akjoujt.



Une fête à laquelle, ont assisté de nombreuses personnalités dont deux anciens présidents de la République (Mohamed Khouna Haidalla et Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi), les principaux leaders des partis de l’opposition et de la majorité, des syndicalistes, d’anciens premiers ministres, des élus, des hauts gradés des différents corps des forces armées et de sécurité, les membres du corps diplomatique et d'un public nombreux.