La commission des Finances discute les budgets de la prÃ©sidence de la RÃ©publique et du ministÃ¨re secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral de la prÃ©sidence de la RÃ©publique

AMI - La commission des Finances a consacré la réunion qu’elle a tenue, ce lundi à Nouakchott, sous la présidence de M. Camara Ali Galadio, son président à la discussion des budgets de la présidence de la République et du ministère secrétariat général de la présidence de la République pour l’année 2020.



La commission a suivi, au cours de la réunion, un exposé présenté par le ministre des Finances, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi portant sur les différents chapitres de ces deux budgets et leurs domaines de dépense.



Le budget de la présidence de la République est évalué à 229314138 ouguiya MRU et celui du ministère secrétariat général de la présidence de la République à 4056728132 ouguiya MRU.













