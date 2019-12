Mauritanie : 18 orpailleurs arrÃªtÃ©s par lâ€™armÃ©e

Saharamédias - L’armée mauritanienne a interpelé 18 orpailleurs dans la région de Cheguatt, dans le nord-est du pays, près de la frontière malienne, alors qu’ils prospectaient dans une zone interdite.



Selon le correspondant de Sahara Medias à Zouerate ces orpailleurs ont été arrêtés pendant le week-end en deux vagues, la première de 14 et l’autre de 4 orpailleurs.



L’armée mauritanienne considère ces zones particulièrement sensibles à cause de la menace des trafiquants de tout genre et les groupes terroristes actifs dans la région.



Les autorités mauritaniennes avaient annoncé leur intention d’élargir les zones de prospection aurifère à l’intérieur de la zone militaire interdite avec l’autorisation d’accès à la zone d’ « OUDEY TALH » suivant certaines dispositions.













