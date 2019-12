Mauritanie : Le parti au pouvoir, UPR, dÃ©signe un coordinateur

Alakhbar - Selon des sources d'Alakhbar, le ministre mauritanien du Pétrole, de l'Energie et des Mines, Mohamed Abdel Vetah, a été désigné coordinateur du Comité provisoire de gestion du parti au pouvoir (Union Pour la République - UPR) dont le contrôle fait l'objet de dispute entre l'actuel président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz.



Ould Abdel Vetah remplace à la tête du comité provisoire son président, Sidina Ali Ould Mohamed Khouna et son adjoint Boidiel Ould Houmeid.



Mohamed Abdel Vetah occupait le poste de secrétaire général au sein du Comité provisoire de gestion de l’UPR. La source n'a pas révélé qui du camp de Ould Ghazouani ou de celui de Ould Abdel Aziz l'a désigné au poste de coordinateur.













