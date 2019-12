Mauritanie : 7,7 milliards dâ€™ouguiyas( MRO) pour le nouveau siÃ¨ge de lâ€™AssemblÃ©e Nationale

Senalioune - Le président Ould Ghazouani, continue son tour à tour dans sa théorie de pose de premières pierres et de séries d’inaugurations, s’inscrivant toujours dans la plaque commémorative du 59eme anniversaire de l’indépendance nationale.



En effet, le chef de l’Etat a procédé mardi, 03 décembre à la pose de la première pierre, symbolisant le démarrage des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée Nationale.



Investie sur le coût global de 7,7 milliards d’Ouguiyas sur financement propre de l’État mauritanien, la nouvelle infrastructure sera édifiée en trois étages qui composeront :



Un bureau du président de l’Assemblée Nationale, un bureau du premier vice-président, 4 bureaux pour les vices-président, 165 bureaux pour les députés, 76 bureaux pour l’administration, 14 salles pour la traduction, 10 salles pour les commissions, 10 bureaux pour les présidents des commissions, 4 salles techniques, quatre salles pour la prière.



Ainsi que deux salles pour les pause des membres du gouvernement, un restaurant, une salle pour les plénières, des bureaux pour le secrétariat général de l’Assemblée nationale.



Le nouveau siège dont la fin des travaux est prévue dans 24 mois, sera construit sur un espace situé en face du palais présidentiel.



Par Diarry Ndiaye Ba









