Adrar : Ricardo yahya De Biase adresse une lettre ouverte au prÃ©sident Ghazouani

Adrar-Info - Monsieur le Président, je vous demande gentiment de me faire l’honneur de recevoir la nationalité Mauritanienne.



Je vie en Mauritanie depuis 12 ans, je me suis marié avec une femme mauritanienne, Fatimatou et j’ai trois enfants. Hélas ma maladie, une ataxie cérébelleuse et mon handicap ne me permettent pas de me déplacer tous les ans pour renouveler mes documents.



Ma nationalité italienne ne m’intéresse pas. J’espère Monsieur le Président que vous pourrez accueillir ma demande de façon positive.



Avec tout mon respect et mes salutations distinguées.



Je vous remercie pour ce que vous pourrez faire



Riccardo De Biase Yahya



Téléphone 41670379 Whatsup 48725161









