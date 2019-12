La commission de lutte contre le terrorisme dÃ©bute ses activitÃ©s

AMI - La commission nationale de lutte contre le terrorisme a débuté ses activités mardi après avoir prêté serment devant le président du tribunal de Nouakchott ouest.



La réunion qu’a tenue la commission dans les locaux du Premier ministère sous la présidence du général de brigade Dhehbi Jafar a constitué le démarrage effectif de l’action de cette commission qui vient ajouter un plus de qualité à la lutte contre le terrorisme et répondre aux exigences internationales.



La commission qui travaille sous la supervision directe du Premier ministre se compose de membres représentant les secteurs concernés par la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, du fait des fonctions qu’ils occupent.













