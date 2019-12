Lâ€™enlÃ¨vement du citoyen malien Cheikh Ould Sidi Ould Moulaye nâ€™a pas eu lieu sur le territoire mauritanien

AMI - Des officielles ont démenti ce mercredi matin à Néma, capitale de la Wilaya du Hodh Chargui, que l’opération d’enlèvement du citoyen malien dénommé Cheikh Ould Sidi Ould Moulaye par des groupes armés actifs au Mali se soit déroulé sur le territoire mauritanien.



Les sources ont déclaré à l’AMI que l’intéressé détenu sur le territoire malien appartient à l’une des tribus arabes du Mali, de son père Sidi, dont le nom est celui du puits appelé Hassi Sidi.



Il a d'ailleurs été auparavant détenu par ces groupes puis libéré et est en relation avec eux.













