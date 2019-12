Le Conseil des Ministres autorise le recrutement de 800 Imams et Muezzins

AMI - Le Conseil des Ministres s'est réuni le jeudi 5 décembre 2019 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant organisation des Journées Nationales de l’Artisanat Mauritanien (JONAM).



Le présent projet de décret vise la promotion et la valorisation de l'artisanat national en reconnaissance de sa valeur symbolique et de son importance économique et sociale.



Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence le Président de la République durant la période du 27 au 28 Novembre 2019 dans la wilaya de l'Inchiri, le Conseil des Ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite durant laquelle il a présidé la cérémonie de levée des couleurs et a supervisé un défilé militaire à Akjoujt à l'occasion de la célébration du 59ieme anniversaire de l'Indépendance Nationale.



Le Conseil des Ministres a également adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de la wilaya du Guidimakha pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de la visite qu'il a effectué dans cette Wilaya le 02 décembre courant et durant laquelle il a procédé au lancement du projet d'extension et de modernisation de la ville de Sélibabi qui devra sécuriser les habitants de cette capitale régionale contre les dangers des inondations tout en la dotant d' infrastructures et équipements sociaux économiques à même de garantir une amélioration durable des conditions de vie des populations.



Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel a présenté une communication relative au recrutement de quatre cents (400) Imams et de quatre cents (400) Muezzins.



Cette communication propose un mécanisme transparent pour le recrutement de quatre cents (400) Imams et de quatre cents (400) Muezzins en vue de renforcer les équipes d'encadrement des mosquées. Une telle politique de recrutement des Imams et des Muezzins qui constitue une première dans le pays, permettra de couvrir près de 40% des besoins, et sera poursuivie pour couvrir progressivement l'ensemble des besoins en la matière.



Le Ministre de l’Enseignement Fondamental et de la Réforme du Secteur de l’Éducation Nationale et le Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle ont présenté une communication conjointe relative à l'état d’avancement des plans d'action des deux secteurs de l’Enseignement Fondamental et de la Réforme du Secteur de l’Éducation Nationale et l’Enseignement Secondaire, la Formation Technique et Professionnelle.



Cette communication fait le point sur l'état d'avancement des plans d'actions des ces deux départements ministériels, les contraintes rencontrées et les perspectives de mise en œuvre.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité