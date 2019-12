USADF: le mot du Cordinateur Programme Pays pour la Mauritanie

USADF - Depuis 2008, l'USADF, une agence du gouvernement des Etats-Unis, s'est efforcée de créer des voies de prospérité pour les groupements agricoles et les collectifs de femmes. Actuellement, l'USADF gère un portefeuille de 15 projets en Mauritanie avec un engagement total de 1,6 million de dollars.



Notre travail en Mauritanie a des répercussions sur des dizaines de milliers de groupes vulnérables. Ma plus grande satisfaction est de voir des gens sortir de la pauvreté et transformer leur vie pour le meilleur.



Pour ce faire, il faut de la patience, du dévouement, de la passion et de l'amour pour ce que vous faites.



En tant que catalyseur du changement, je dois croire aux capacités de nos bénéficiaires, en particulier les femmes qui constituent l'épine dorsale de notre société. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel pour les gens que nous servons.

















