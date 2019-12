ZouÃ©ratt/Justice : Un trafiquant de drogue Ã©crouÃ©

Tawary - Selon des informations qui nous sont parvenues de la ville de Zouératt, la cité minière, un homme (37 ans) arrêté par une patrouille de police au courant de la semaine, en possession d’une quantité de drogue a été écroué à la prison.



Tandis que deux personnes soupçonnées d’appartenir à une bande de trafiquants après être auditionnées au niveau du palais de justice de la ville ont été placées sous contrôle judiciaire, précise une source.



Et le site zouératt.info de préciser dans sa dernière édition que les éléments de la police ont lors d’un contrôle nocturne au courant de la première semaine du mois de décembre courant interpellé un groupe de trois individus accusés d'appartenir à un réseau de trafic de drogue.