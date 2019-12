Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a salué samedi le courage du peuple malien qui lutte quotidiennement avec acharnement pour la sécurité dans leur pays, les rassurant qu’ils ne sont pas seuls « nous sommes à vos côtés » a notamment déclaré Ghazouani.



Depuis quelques années le Mali connait une insécurité à cause des groupes islamistes armés qui tentent d’imposer un Khalifat dans le nord du pays.



Cette situation a entraîné une intervention armée de plusieurs pays avec l’appui de la France et la coalition des cinq pays du sahel (la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso).



Le président malien qui s’exprimait lors de l’ouverture d’un sommet extraordinaire des pays membres de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a ajouté que l’avenir des pays est intimement lié.















