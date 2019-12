Nouakchott/SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : Un vÃ©hicule Ã©crase un piÃ©ton et sâ€™en fuit

Tawary - Un homme, la vingtaine dépassée, a été heurté tard dans la nuit du dimanche 8 décembre, par un véhicule qui avait à son bord deux garçons à la fleur de l’âge, sur l’avenue Mokhtar Ould Daddah qui mène vers le Centre international des conférences, rapportent plusieurs sources concordantes.



L’homme grièvement touché a perdu la vie sur place, dit-on. Des sources de presse soulignent que la victime a été trainée sur une distance de quelques mètres par la voiture.



Les jeunes qui roulaient à une grande vitesse ont pris la poudre d’escampette après le choc mortel, précisent les sources. Le corps devrait être transporté vers l'un des centres hospitaliers pour les formalités avant d'être déposé à la morgue.



Selon des usagers des grands axes, ce genre d’accidents sont très fréquents, mais les auteurs finissent par être dénichés par les services spéciaux chargés de la voie publique.













