Deux orpailleurs mauritaniens tués lors d’une course poursuite avec des éléments du POLISARIO

Saharamédias - Deux mauritaniens ont été tués ce dimanche soir après que leur véhicule se soit renversé lors d’une course poursuite avec des éléments du front Polisario dans la zone de « GLEÏBATT EL VOUL » selon le correspondant de Sahara Medias.



L’accident est intervenu alors que les combattants du Polisario pourchassaient les véhicules des orpailleurs qui prospectaient dans une région sous le contrôle du Polisario à 180 kilomètres au nord de la ville de Zouerate.



Depuis la « fièvre de l’or » née il y a près de trois ans, les orpailleurs mauritaniens s’aventurent en dehors des frontières du pays à la recherche de zones riches en métal précieux.



Les autorités algériennes avaient déjà arrêté des orpailleurs mauritaniens qui se sont aventurés en territoire algérien et les ont remis aux autorités mauritaniennes, avant de prendre des mesures renforcées pour empêcher l’accès de leur territoire.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité