Coupe de la CAF : Les Egyptiens de Pyramids Ã©trillent les Mauritaniens de FC Nouadhibou (6-0)

Rimsport - Les Egyptiens de Pyramids, novices de la compétition, ont étrillé les Mauritaniens de Nouadhibou (6-0) dans un match à sens unique pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération Total de la CAF, dimanche soir au stade du 30 juin du Caire.



Les Pyramids confortent leur place de leader du groupe C avec six points, montrant clairement leur objectif de qualification pour le prochain tour.



Il n’aura fallu que dix minutes pour que les locaux n’ouvrent le score par l’intermédiaire de Farouk avant que l’attaquant burkinabé Traoré n’inscrive le doublé pour les égyptiens sur un centre de Ragab Bakkar.



En seconde période, les gars de Pyramids passent la vitesse supérieure avec un troisième but signé Antwi (51’) d’un tir qui trompa le gardien mauritanien. Cinq minutes plus tard, Farouk signe un doublé inscrivant le quatrième but de la soirée.



Le festival égyptien continua avec une cinquième réalisation à la 75’ signée Kanon qui suit un tir de Traoré, dévié par un défenseur de Nouadhibou.



Ce même Traoré, homme du match finira par inscrire lui aussi un doublé à la 83’ après avoir dribblé toute la défense mauritanienne.



Les Pyramids partagent la tête du groupe avec leurs compatriotes d’Al Masry qui se sont imposés plus tôt dans la journée face aux nigérians de Rangers.



CAF













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité